Petitie voor behoud Bronovo en Antoniushove: 'Het is een noodkreet'

VOORBURG - Het nieuws dat HMC Bronovo en HMC Antoniushove mogelijk sluiten, heeft heel wat losgemaakt. Bart Bakker van het Voorburgs Dagblad is daarom een petitie gestart voor het behoud van de ziekenhuizen. Al meer dan tienduizend keer werd de petitie getekend. 'Voor veel mensen is het een noodkreet.'

Zaterdag werd bekend dat het Bronovo in Den Haag en Antoniushove in Leidschendam mogelijk worden gesloten. Het bestuur van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) overweegt de ziekenhuizen te sluiten of sterk uit te kleden.

Bakker roept op om zoveel mogelijk mailtjes te sturen naar zijn redactie. 'Die zijn tastbaar', zegt hij en de petitie niet. Hij wil de mailtjes uitprinten en aanbieden aan de directie van Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en minister Bruno Bruins (Medische Zorg). 'Ik heb contact gezocht met de woordvoerder van de minister', vervolgt Bakker. 'Die zei eerst: wat moet de minister ermee? Toen dacht ik: het is zijn beleidsterrein.'



Emotionele oproep

De mailtjes, petitie en vele Facebook-posts wil Bakker half januari aanbieden. 'Eind januari valt de beslissing over de toekomst van het Bronovo en de Antoniushove', weet hij. 'Daarvoor moet bij de beleidsbepalers bekend zijn hoe erg het leeft onder de mensen.'

Want er zitten emotionele oproepen tussen de vele berichten die bij de redactie van het Voorburgs Dagblad binnenkomen. Een oproep van een verpleegster die in de Antoniushove werkt noemt Bakker in het bijzonder.





Sinds 1988 werkzaam

'In Antoniushove werk ik sinds 1988 op de poli oogheelkunde', is er in het betoog te lezen. 'Het is een fijn kleinschalig ziekenhuis om in te werken. En ik moet er niet aan denken dat dit verdwijnt.'

Maar niet alleen de werkomgeving staat voor de verpleegster centraal. De zorg van de patiënten gaat haar aan het hart. 'Momenteel is er al een wachtlijst van negen maanden ( of langer) op polikliniek oogheelkunde. Laat staan als er twee locaties gaan verdwijnen… Hier worden de patiënten dan zeker de dupe van!'





Slechte ervaring met Westeinde

Het is de tendens van de vele mailtjes die Bakker onder ogen krijgt. 'De zorg wordt duurder, maar is minder makkelijk te bereiken, wordt er veel geschreven.'

Daarnaast zijn de petitieondertekenaars bang dat alle zorg gecentraliseerd wordt in het Westeinde. 'Dat lees je ook veel terug in de mails', zegt Bakker. 'Mensen hebben slechte ervaringen met het Westeinde ziekenhuis. Ze willen daar helemaal niet heen. Ze willen gewoon het ziekenhuis in de buurt.'



Wassenaar en Voorschoten

Bij de ondertekenaars van de petitie zitten natuurlijk veel mensen uit Leidschendam-Voorburg en de buitenste wijken van Den Haag. 'Maar ook mensen uit Wassenaar en Voorschoten', weet de initiatiefnemer. 'Het leeft enorm. Dus daarom vraag ik: onderteken de petitie, maar nog belangrijker; mail naar de redactie van het Voorburgs Dagblad. Dan kunnen we de mails uitprinten en overhandigen aan het bestuur van de HMC en de minister.'

