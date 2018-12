El Khayati blijft excelleren en scoort meer dan Ziyech en Mané, alleen Salah staat hoger

DEN HAAG - ADO Den Haag-middenvelder Nasser El Khayati moet alleen Mohamed Salah boven zich dulden op de lijst met moslims die het meest hebben gescoord de eerste seizoenshelft. Voor de Kerst stond de ADO-speler nog eerste met twaalf doelpunten, maar doordat de Egyptenaar in zijn laatste twee wedstrijden, twee penalty’s benutte, is hij de Hagenaar voorbij.

In de top vijf is verder ruimte voor Hakim Ziyech van Ajax met tien doelpunten en Tunesisch international Wahni Khazri van het Frans AS Saint Etienne (negen doelpunten). De top vijf wordt afgesloten met twee spelers. De Fransman Wissam Ben Yedder van Sevilla en Senegalees Sadio Mané van Liverpool scoorden tot nu toe allebei vijf keer in de competitie.

El Khayati is de enige middenvelder in de top vijf. Naast zijn twaalf doelpunten gaf hij ook nog vijf assists. Vooral in de uitwedstrijd bij Excelsior liet de man met de fijne traptechniek zich gelden. Maar liefst vier keer schoot hij raak tegen de Kralingers.



Bedevaart naar Mekka

Tijdens de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Feyenoord scandeerden de ADO-supporters na afloop luidkeels dat 'El Khayati moest blijven'. De doelpuntenmaker zei dat hij er kippenvel van kreeg. Hij scoorde die wedstrijd twee keer.

El Khayati is op dit moment op bedevaart naar Mekka. Op zaterdag 5 januari gaat hij met de selectie van ADO naar het Turkse Belek voor een trainingskamp. Ze verblijven daar een week tot zaterdag 12 januari en spelen twee oefenwedstrijden. De Hagenaars spelen oefenwedstrijden tegen Trabzonspor en Istanbul Basaksehir.

De cijfers komen van muslimathletes.

