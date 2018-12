Deel dit artikel:













Pakketsorteerders in Den Hoorn en Sassenheim onderbetaald

REGIO - Volgens vakbond FNV worden meer dan honderd pakketsorteerders die werken voor de pakketdepots van PostNL in Den Hoorn en Sassenheim onderbetaald. In plaats van het cao-loon ontvangen deze uitzendkrachten het minimumloon en geen pensioen. Ze werken via uitzendbureau Young Capital.

De vakbond baseert zich op een onderzoek van de Inspectie SZW. Die zou de twee pakketdepots hebben bezocht na klachten hierover. De sorteerders op de pakketdepots krijgen volgens FNV niet betaald volgens de PostNL-cao, maar worden ingezet tegen het minimumloon. De bond zegt dat dit in strijd is met de wet.

Enkele tonnen PostNL en Young Capital zouden gebruik maken van een schijnconstructie. Daarmee zouden ze op loonkosten willen besparen. Dat zou volgens de FNV gaan om 'enkele tonnen' op jaarbasis. PostNL zegt dat ze zich niet kan vinden in de conclusie van inspectie SZW. Deze zijn volgens het bedrijf juridisch onjuist en gebaseerd op een eenzijdig en onvolledig onderzoek. Op basis van vergelijkbare rapporten lopen er nu nog rechtszaken. PostNL wil niet vooruitlopen op de mogelijke uitkomst van een rechtszaak.

Naar de rechter FNV stapt naar de rechter in verband met eerder onderzochte misstanden in de sorteercentra in Amersfoort, Waddinxveen en Goes. Die zaken komen op 17 januari voor de rechter, in Enschede. Young Capital was niet bereikbaar voor commentaar.