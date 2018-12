Deel dit artikel:













Chef-bakker Paul van Diemen bakt 12.000 oliebollen op één dag Chef-bakker Paul van Diemen | Foto: Omroep West

LEIDEN - De oliebol met de welbekende mix zelf bakken, of toch maar naar de warme bakker voor een bolletje of een flapje. De liefhebber heeft keuzestress in deze dagen voor de jaarwisseling. De bakkers doen in ieder geval goede zaken en hebben het dus druk. Bijvoorbeeld bakkerij Jacobs in Leiden. Daar bakt het team onder leiding van chef-bakker Paul van Diemen vandaag 12.000 oliebollen en morgen zelfs nog iets meer.

De bol van het mixje vindt de chef maar niets. Maar het geheim van zijn oliebol verklapt de chef niet. Wel wil hij kwijt dat de vulling van de oliebol bestaat uit krenten, rozijn, appel én orangade. Wat? Stukjes sinaasappelschil. Belangrijk in het proces is de tijd. Het beslag moet precies 7 minuten gekneed, de bollen mogen niet korter en niet langer dan 6 minuten in de olie. En dan heb je de perfecte oliebol. En dat kan verslaggever Mariët Overdiep beamen....