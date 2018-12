Bouwers vuurstapel Duindorp gaan toch nog even door, laatst aangevoerde pallets mogen er nog op

DEN HAAG - De bouwers van de vuurstapel op het strand van Duindorp zijn toch nog niet helemaal klaar met hun werk, ondanks dat eerder bekend werd dat de maximale grootte van de stapel is bereikt. Na die constatering is afgesproken dat de eerder aangevoerde pallets nog bovenop de vuurstapel mogen worden gelegd, zegt organisator Rinus Taal.

Zaterdagavond werd bekend dat de bouw van de Duindorpse vuurstapel in overleg met de gemeente, brandweer en bouwers werd stilgelegd. Zaterdagmiddag was de inhoud van de palletstapel volgens de organisatie al 12.000 kubieke meter, terwijl was afgesproken dat de totale grootte 10.000 kubieke meter mocht zijn.

De pallets die al op het strand lagen, mogen nu nog bovenop de stapel worden gelegd. De organisatie heeft wel te kennen gegeven zich te houden aan de maximale hoogte van 35 meter.



Scheveningen zit nog niet aan de max

De bouwers van het vreugdevuur Scheveningen zijn nog altijd druk aan het bouwen. Zij hebben de maximale grootte en hoogte nog niet bereikt. Dat komt omdat de Scheveningers met minder mensen aan het werk zijn. Wel gebruiken ze op het Noorderstrand heftrucks en zijn er zondag twee extra verreikers bijgekomen. Dat zijn grote heftrucks die stapels met pallets naar de top kunnen tillen.