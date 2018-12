Deel dit artikel:













Brand in appartementencomplex: één persoon met brandwonden naar ziekenhuis Rookwolken komen uit de keuken van het appartement | Foto: Regio 15

ZOETERMEER - In een appartementencomplex aan de Willem van Cleeflaan in Zoetermeer is zondagmiddag rond 13.10 uur brand uitgebroken. De brand woedde in een keuken van één van de appartementen op de achtste verdieping.

Een persoon hield brandwonden over aan het incident en is naar het ziekenhuis vervoerd. Drie andere personen zijn in de ambulance onderzocht na het inademen van rook. Deze drie hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Om 13.30 uur werd het sein brandmeester gegeven.