Esmee Visser schaatst naar goud op de 5000 meter Esmee Visser na haar overwinning | Foto: Orange Pictures

LEIMUIDEN - Esmee Visser heeft bij de NK afstanden in Thialf de 5000 meter op haar naam geschreven. De 22-jarige schaatsster die lid is van IJsclub Nut & Vermaak uit Leimuiden pakte in een tijd van 6.49,49 het goud.

Ze reed in de voorlaatste rit tegen Carien Kleibeuker. Kleibeuker pakte het zilver in een tijd van 6.53,97. Carlijn Achtereekte moest genoegen nemen met brons (6.56,06). Visser verdient met haar overwinning een ticket voor de 5000 meter bij de WK afstanden in februari in Inzell. De in Leiden geboren Visser pakte in februari 2018 goud op de 5000 meter tijdens de Olympische Spelen in het Zuid-Koreaanse PyeongChang. LEES OOK: Derde Nederlandse titel voor Kjeld Nuis op NK schaatsen, Roest tweede