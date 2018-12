Meer mensen in 2018 vermoord in onze regio: een overzicht

REGIO - Het aantal mensen dat omgebracht werd in onze regio is gestegen in 2018. Dat blijkt uit cijfers die Omroep West bijhoudt. Waren het er vorig jaar nog 14, dit jaar steeg het aantal naar 16 moorden. En dat cijfer kan oplopen omdat de politie nog zaken in onderzoek heeft. Een overzicht:

11 januari

De 30-jarige Julia Chernyshova wordt gevonden in haar yogastudio in de Neptunusstraat op Scheveningen. Haar lichaam blijkt in stukken gezaagd. Een paar dagen daarvoor doet haar man, de Rus Andrei K., aangifte van vermissing. Al snel wordt hij aangehouden als verdachte. Hij zou het niet hebben kunnen verkroppen dat Julia van hem wilde scheiden.



22 januari

Wil Vogelaar (59) wordt dood gevonden in zijn huis op het Kloosterpad in Den Hoorn. Voordat hij werd doodgestoken kreeg Vogelaar stiekem GHB toegediend. Ook werd hij vastgebonden, meerdere keren geschopt en geslagen. Voor zijn dood zijn drie twee mannen en een vrouw opgepakt. Na zijn dood gingen ze er vandoor met de tv van het slachtoffer.

26 februari

In haar huis in het Notarisappelhof in Zoetermeer wordt de 53-jarige Lore gevonden. Haar lichaam ligt in de kast. Haar man Aldert P. heeft haar hoofd ingeslagen met een vuisthamer. Als reden noemt hij de koopverslaving van zijn vrouw. P. werd op 20 december veroordeeld tot 11 jaar cel.



13 maart

De geliefde cafébaas Lian Boel (52) uit Maassluis wordt gedood in een huis in de Doelenstraat in Rijswijk. De dan 46-jarige bewoner, Michael L., wordt aangehouden. De politie vindt hem opgekruld in bed, in paniek heeft hij een hand pillen ingenomen. Justitie denkt dat Boel gewurgd is door L., maar die houdt het erop dat hij tijdens een ruzie bovenop hem viel.

9 april

Twee kogels maken een einde aan het leven van de 17-jarige Azad Sahin. Hij zou tussenbeide zijn gekomen bij een ruzie in een shishalounge op hoek van de Laan van Meerdervoort en de Tasmanstraat in Den Haag. Al snel gaan beelden van de schietpartij rond op sociale media. De verdachte weet iets meer dan een week uit handen van de politie te blijven, maar bij een verkeerscontrole loopt de dan 19-jarige Mustaf S. tegen de lamp.



15 april

Op zondagochtend 15 april wordt in Bodegraven het lichaam van een 35-jarige vrouw gevonden. Ze ligt in haar huis in de Trompstraat waar ze is doodgestoken. Haar man, de 41-jarige Macedoniër Ljubisa O. wordt aangehouden. Zijn gezin is bekend bij de hulpinstanties. De kinderen van het stel zijn uit huis geplaatst. O. heeft last van psychoses.

23 juni

Opnieuw een moord in Bodegraven: nu in een complex waar Poolse arbeidsmigranten wonen. Op zaterdag 23 juni vindt de politie de 34-jarige Kamil in een huis aan de Weeshuisbaan. Verdachte en huisgenoot Grzegorzk K. houdt vol dat hij het slachtoffer alleen een paar klappen gaf tijdens een ruzie en Kamil dood was toen hij terugkwam.

7 juli

De 28-jarige Cherno wordt doodgestoken op het Jaques Urlusplantsoen in Leiden. De verdachte, de 25-jarige Abraham A, is de nieuwe vriend van de ex van Cherno. Als het slachtoffer langsgaat bij zijn ex, loopt het uit de hand. Cherno wordt doodgestoken. Hij laat vijf kinderen na.



17 juli

Slagerij el Amal op het Haagse Hobbemaplein wordt opgeschrikt door een dodelijke steekpartij. Slager Farid (43) is het slachtoffer die dinsdagmiddag. Bij een ruzie in de slagerij wordt hij meerdere keren gestoken. Een ander personeelslid, de Afghaan Izmarai M. (38), wordt aangehouden. Farid laat twee kinderen achter. Zijn vrouw is zwanger van zijn derde kind als hij overlijdt.

30 juli

Het lichaam van Nataschja Scheeres wordt gevonden in een sloot op grens van Voorschoten en de Leidse wijk Stevenshof. De 44-jarige vrouw uit Epe is al even vermist. Na haar dood worden twee mannen aangehouden. Een van hen is de vriend van het slachtoffer. Hij pleegt later zelfmoord in zijn cel in Alphen aan den Rijn.

3 augustus

In een communicatiebureau in Alphen aan den Rijn wordt het lichaam van de 54-jarige Aldrik Frik gevonden. Hij is een van de eigenaren van het bureau. Het slachtoffer was net verhuisd naar het Zeeuwse Dreischor, daar runde hij een bed and breakfast met zijn vrouw. Eind september wordt de 58-jarige zakenpartner van het slachtoffer aangehouden. Hij ontkent betrokkenheid bij de moord, volgens het Openbaar Ministerie.

7 augustus

De bekende crimineel Karel Pronk wordt doodgeschoten bij Koffiehuis Het Kalf aan het Kalverbos in Delft. Een getuige telde zeker vier schoten. De politie vermoedt dat Errol Janssen, ook wel bekend als Mick van der Laan, de schutter is. Maar die is tot op heden onvindbaar. Justitie heeft daarom een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.



16 september

Een kennismaking tussen twee buren in de Albardastraat in Den Haag loopt volledig uit de hand. Na een avond stevig drinken wordt een 46-jarige man doodgestoken. Verdachte Jerry van den B. (27) verklaart in de rechtbank dat hij stak uit zelfverdediging, omdat zijn buurman hem aanviel.

20 oktober

In zijn appartement aan de Gaslaan in Den Haag wordt het lichaam van de 80-jarige bewoner gevonden. De man woonde er al jaren. Hij haalde vaak daklozen in huis, mogelijk is dat hem fataal geworden. Diezelfde avond meldt een 28-jarige man zich op een politiebureau. Hij zit vast en wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de bejaarde man.

2 november

Onder een boom in een bos in de buurt van Rotterdam wordt het lichaam van 79-jarige Mona Baartmans uit Delft gevonden. De vrouw, een bekend gezicht in de Delftse horeca, is dan al anderhalve maand vermist. Haar zoon heeft inmiddels bekend dat hij zijn moeder gedood heeft en begraven.



14 november

Don Vrijmoet (53) is door geweld om het leven gekomen. Maar er zijn nog veel vragen rondom zijn dood. Medewerkers van een zorgorganisatie vonden Don dood in zijn huis aan de Rietveen in Den Haag. Er is nog niemand opgepakt voor zijn dood.

Een overzicht van de afgelopen jaren

2010: 17 moorden

2011: 17 moorden

2012: 17 moorden

2013: 11 moorden

2014: 11 moorden

2015: 9 moorden

2016: 7 moorden

2017: 14 moorden

2018: 16 moorden



Openstaande zaken

In drie zaken kon de politie nog niet zeggen of er een misdrijf in het spel was. Zo werd op 1 oktober in een appartement aan de Zeekant op Scheveningen een man van 31 gevonden. De politie houdt er rekening met dat de Hagenaar vermoord is, maar wil dit nog niet bevestigen.

Ook wordt nog onderzocht hoe een 65-jarige man uit Noordwijk om het leven kwam. Zijn lichaam werd op 6 oktober door familie gevonden in een pand aan de Ligusterweg. In Rijswijk roept de dood van een oudere man vragen op. Hij werd op Tweede Kerstdag dood gevonden in een huis aan de Hammarskjöldlaan.



Landelijk daalt, onze regio stijgt

Wat opvalt in deze lijst is dat het aantal moorden in onze regio na 2016 stijgt, terwijl het aantal landelijk daalt. Zo telde de website Moordatlas.nl in 2017 108 moorden, een daling ten opzichte van de 158 die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) er het jaar daarvoor telde.

De verklaring voor de stijging in onze regio in 2017 was de toename van het aantal liquidaties, vijf stuks, in dat jaar. Dit jaar zijn het vooral de moorden in huiselijke kring die de overhand hebben, gepleegd onder invloed van drank, drugs of een stoornis. In de lijst van 2018 is de moord op Karel Pronk de enige liquidatie.