Facebook Sjaak Bral gehackt na Brexitlied: 'Opeens een probleem met Engeland'

DEN HAAG - Sjaak Bral zegt dat hij dit weekend gehackt is. Vanuit Londen zou er zijn ingebroken op de facebookaccounts van de cabaretier. En dat is volgens hem geen toeval, nadat hij gisteren met een lied over de Brexit kwam. 'Opeens word ik wakker en heb ik een probleem met Engeland.'

Zondagochtend kreeg Sjaak Bral de melding dat zijn account mogelijk gehackt was. Wat bleek: al zijn facebookaccounts waren overgenomen door iemand uit Londen. 'Je kan het ip-adres zien.'

Het venijnige lied over Brexit waarmee Bral in zijn oudejaarsconference de Britten fileert, is volgens hem de reden van de hack. 'Dat lied is ook al in Engeland terecht gekomen', weet de cabaretier.



'Opzettelijke poging'

Sjaak Bral denkt dan ook dat dit om een opzettelijke poging gaat. 'Het kan haast niet anders. Gisteren is dat liedje online gekomen en opeens word ik wakker en heb ik een probleem met Engeland.' Ook zegt hij dat zijn wachtwoord bepaald niet makkelijk was. 'Dit zijn grote jongens.'

Het terugkapen van de accounts blijkt lastig: 'Elke keer als we een nieuw wachtwoord erin knallen, dan gaat dat naar Engeland.' Op andere platformen is de cabaretier nog veilig: 'Mijn eigen website is goed beschermd, daar kunnen ze niet bijkomen.'