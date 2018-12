Overval Jumbo De Lier mislukt: winkel was al dicht

DE LIER - Drie mannen hebben zondagavond geprobeerd de Jumbo aan het Oranjeplein in De Lier te overvallen. Tevergeefs, de winkel was al dicht.

De overval is mislukt, meldt de politie, omdat de winkel al dicht was en de overvallers niet meer naar binnen konden.

De politie is zoek naar drie man die geheel in het zwart gekleed met bivakmutsen waren. Een van hen droeg een wit masker en twee van hen een zwart masker. Ze zijn gevlucht in een grijze auto en nog niet aangehouden.

LEES OOK: Avondwinkels vaker overvallen in 2018