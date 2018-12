Deel dit artikel:













Freek Vonk heeft record in handen na tien liveshows Foto: Facebook Freek Vonk

DEN HAAG - Freek Vonk gaf zondagmiddag zijn tiende en laatste liveshow van dit jaar in de AFAS Live in Amsterdam. De bioloog, die in Scheveningen woont, verbrak daarmee zijn eigen record (9 shows in 2017) en komt hiermee op gelijke hoogte met het record van Najib Amhali, de enige die ook ooit tien shows gaf in de AFAS.

'Tien shows, 40.000 mensen, vier dagen. Wat een feest!' schrijft een dolblije Vonk op Facebook. De show 'In het hol van de leeuw' was ook nog eens alle tien keer uitverkocht. In de show vertelde Freek over zijn avonturen, liet hij video's zien van zijn reizen en had hij verschillende dieren bij zich. Ook waren er gastoptredens van rapper Yes-R en illusionist Victor Mids. LEES OOK: Rap van Freek Vonk onder de loep: 'Het is een lekker nummertje'