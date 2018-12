Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











West Wekker: Vreugdevuren en oliebollen, het is Oudejaarsdag Foto: ANP

DEN HAAG - Goedemorgen! Het is alweer de laatste dag van het jaar. Ben jij al klaar voor vanavond? Vuurwerk in huis en oliebollen al uit het vet? In de West Wekker vertellen we je wat je kan verwachten op deze Oudejaarsdag.

Dit kun je vandaag verwachten:

Het is Oudejaarsdag! En natuurlijk houdt Omroep West je de hele dag én nacht op de hoogte over wat er gebeurt tijdens de jaarwisseling. Volg dus onze site en app voor al het laatste nieuws.

Ze zijn al dagen keihard aan het werk: de bouwers van de vuurstapels op Scheveningen en Duindorp. De vreugdevuren worden vandaag rond middernacht aangestoken. Vanaf 23.30 uur kan je dit live volgen op TV West.

Oud en Nieuw is niet voor iedereen een pretje. Voor dieren is het vuurwerk niet bepaald een pretje. We gaan vandaag langs bij een dierenasiel om te kijken hoe ze daarmee omgaan.

Het weer: Het wordt bewolkt, maar het grootste deel van de dag blijft het droog. Af en toe breekt de zon door. Het wordt maximaal tien graden.



Beeld: Meteogroup Het wordt bewolkt, maar het grootste deel van de dag blijft het droog. Af en toe breekt de zon door. Het wordt maximaal tien graden. Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files. Dit moet je ook nog weten:

Voor je gaat kijken naar hoe de fik in de vuurstapels gaat, moet je eerst deze prachtige dronebeelden van de opbouw gezien hebben. Van bovenaf ziet het er nog spectaculairder uit.

Vandaag is dé dag om na te denken over het nieuwe jaar. En wat is een frisser begin dan een nieuwjaarsduik op 1 januari? Wij hebben voor je op een rij gezet waar je morgen het water in kan.

Vanavond op TV West

Op Oudejaarsdag zie je de Westdoc

Op Oudejaarsdag zie je de Westdoc Palletoorlog ; die de 'oorlog' in beeld brengt tussen de bouwers van de Vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp. Daarnaast kun je het jaar natuurlijk traditietegtrouw afsluiten met de oudejaarsconference van Sjaak Bral: Vaarwel 2018. Terwijl we met z'n allen proosten op het nieuwe jaar doen we vanaf 23.30 uur live verslag van de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp.