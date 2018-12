Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Explosieven Opruimingsdienst doet onderzoek aan Haagse Laakkade Foto: Regio15

DEN HAAG - De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en politie hebben in de nacht van zondag op maandag aan de Laakkade in Den Haag onderzoek gedaan naar verdachte voorwerpen. In de bosjes van de straat is een object gevonden dat op een vuurwapen lijkt.

Het onderzoek werd gedaan naar aanleiding van een man die zondagavond werd opgepakt vanwege bedreiging. Wat die bedreiging was, kon een woordvoerder van de politie niet zeggen. Nadat de man was opgepakt, heeft de politie onderzoek in en rond de woning van de man gedaan. Het is nog onbekend of er iets anders dan een mogelijk vuurwapen is aangetroffen. Volgens nieuwssite Regio15 is er ook een handgranaat gevonden. Dit kon de politie nog niet bevestigen. De omgeving van de woning werd afgezet.