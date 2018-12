Deel dit artikel:













Man in Den Haag aangehouden na bedreiging Foto: Regio15

DEN HAAG - De politie heeft zondagavond op de Laakkade in Den Haag een man aangehouden in verband met een bedreiging. Wat die bedreiging is, kan de woordvoerder niet zeggen. De politie doet onderzoek in de omgeving van het huis van de verdachte.

Volgens nieuwssite Regio15 had de man een handgranaat op zak, die nu mogelijk nog in of bij de woning ligt. Ook zou er in de bosjes in de straat een vuurwapen zijn gevonden. De politie wil dat niet bevestigen. De omgeving van de woning is afgezet.