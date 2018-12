Deel dit artikel:













Vier auto’s volledig uitgebrand in Rijswijk Auto's staan in brand in Rijswijk | Foto: Regio15

RIJSWIJK - Vier auto's zijn in de nacht van zondag op maandag aan de Huis Te Landelaan in Rijswijk helemaal uitgebrand. Een vijfde auto is zwaar beschadigd. Het is nog onbekend of het gaat om brandstichting.

Het gaat om drie personenauto’s en een bestelbus. De vijfde, zwaar beschadigde auto, is eveneens een personenauto. De auto’s stonden naast elkaar op een parkeerplaats. LEES OOK: Drukke nacht Haagse brandweer: meerdere auto’s en containers in de fik