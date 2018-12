Deel dit artikel:













Auto crasht na achtervolging door politie: vier aanhoudingen Auto crasht in weiland Zoetermeer | Foto: Regio15

ZOETERMEER - De politie heeft in de nacht van zondag op maandag na een achtervolging vier verdachten aangehouden. Het viertal werd op heterdaad betrapt bij een inbraak in een woning aan de Aarlanderveenstraat in Zoetermeer. De vier gingen er met hoge snelheid vandoor in een grijze auto, waarop de politie de achtervolging inzette.

Op de Leidschendamseweg in Zoetermeer raakte de auto van de weg en kwam op zijn kant in een weiland terecht. De verdachten vluchtten het weiland in, maar konden daar worden aangehouden. Bij de zoektocht zette de politie honden en een helikopter in. Er zijn uiteindelijk vier personen aangehouden, twee Hagenaren van 18 jaar en twee Hagenaren van 19 jaar oud. Ze zijn meegenomen naar het bureau waar zij gehoord zullen worden. LEES OOK: Jonge inbraakverdachte gepakt na achtervolging in Den Hoorn