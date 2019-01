Onstuimige dag op komst: KNMI geeft code geel af

REGIO - Het KNMI heeft dinsdag code geel afgegeven voor de provincie Zuid-Holland. Er worden zware windstoten verwacht tot wel negentig kilometer per uur. Vooral in het kustgebied. Ook kan het water op sommige plekken hoog oplopen.

Op verschillende plekken in de regio was het in de nacht van maandag op dinsdag al raak. Zo heeft een aantal plekken in Rijswijk en Leiderdorp al te maken gekregen met stormschade en liep het water aan de Dr. Lelykade in Den Haag een stuk over de kade.

Weerman Huub Mizee spreekt van een 'onstuimige' dag: 'Er staat hoogwater en stormachtige wind met windkracht zes of zeven, vooral op Scheveningen.' De storm zal rond 16.00 op zijn ergst zijn.



Springtij

In de nacht van maandag op dinsdag - rond 4.30 uur - werd al springtij voorspeld, maar dat bleek niet extreem. Ook voor dinsdagmiddag wordt springtij verwacht, rond 16.30 uur. Het springtij - dat twee keer per maand voorkomt - zorgt ervoor dat het water vandaag extra hoog staat.

Koud wordt het deze dinsdag volgens Mizee niet. De storm is woensdag weer voorbij: 'Komende nacht neemt de wind af. Woensdag wordt het weer rustiger', aldus de weerman.



Zandzakken voor de deur

Op verschillende plekken op Scheveningen werden maandag al voorbereidingen getroffen voor het zware weer van dinsdag. Zo werden er zandzakken voor de deur geplaatst.



