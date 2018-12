Hagenaar (60) met handgranaat en vuurwapen aangehouden

DEN HAAG - Agenten hebben zondagavond een 60-jarige Hagenaar aangehouden nadat bij de man een vuurwapen en een handgranaat waren gezien. De verdachte zit nog vast voor verhoor, maar weigert mee te werken.

Na een melding dat er bij een café op de Van Zeggelenlaan in Den Haag iemand een vuurwapen had laten zien gingen agenten poolshoogte nemen. Getuigen wezen de agenten op een huis aan de Laakkade waar de bewuste persoon naar binnen zou zijn gegaan. Bij de woning kwam de man net naar buiten lopen, maar hij leek verward. Mogelijk was hij onder invloed van drank of verdovende middelen.

De agenten riepen naar de man dat hij moest blijven staan en zijn handen moest laten zien. Aanvankelijk weigerde de man iedere medewerking waarop zij hun vuurwapen trokken. Uiteindelijk kon de man worden aangehouden en geboeid. In zijn broekzak werd een handgranaat gevonden, in de omgeving van het café lag in de bosjes een balletjespistool.



Omgeving ruim afgezet

Vanwege de vondst van de handgranaat, werd de omgeving van de woning afgezet. Bewoners werd aangeraden om naar de achterzijde van hun huis te gaan. De EOD kwam met spoed ter plaatse en constateerde dat de handgranaat geen explosieve stoffen bevatte.

Volgens de politie weigerde de verdachte medewerking aan de afname van bloed. Daarmee wilde de recherche vaststellen of hij onder invloed was en zo ja, van welke middelen.

