Van plaagstootjes tot bedreigingen; vreugdevuren bereiken ‘hoogtepunt’

DEN HAAG - Volgens bouwers aan het vreugdevuur op Scheveningen zijn er bedreigingen geuit aan het adres van Scheveningse bouwers die in Duindorp wonen. 'Dat zijn waarschijnlijk jonge gasten die wat opgefokt zijn', zegt de leider van de Duindorpse bouwers Rinus Taal. 'Dat moet allemaal niet te letterlijk worden genomen. Ik zorg dat er vandaag niets gebeurt.'

Peter van Zaanen van de Scheveningse bouwers zegt dat ze door de woorden van Taal zijn gerustgesteld. De festiviteiten op het Scheveningse strand gaan gewoon door. Eerder schatte de organisatie nog dat een kans op feest in de feesttent vijftig procent was. Het vreugdevuur zou ondanks alle commotie sowieso worden aangestoken.

De afgelopen dagen zijn er over en weer wat plaagstootjes uitgedeeld. Zo reed een vrachtwagen met pallets voor Duindorp het Scheveningse terrein op, waarna hij daar werd gelost. Dit was tegen het zere been van de Duindorpse bouwers die ermee in de maag zaten.



Duindorp bouwt toch

Ook mochten de bouwers op Scheveningen langer doorbouwen terwijl de bouw op Duindorp door de gemeente was stilgelegd. Een woordvoerder van de Duindorpers bevestigt aan Omroep West dat deze combinatie van factoren inderdaad de reden was dat ze in de nacht van zondag op maandag weer zijn begonnen met bouwen.

De Duindorpers zijn bij het ochtendgloren weer gestopt met bouwen. Op Scheveningen heeft de gemeente nog geen bouwverbod ingesteld. Daar worden nog enkele pallets op de stapel gegooid.



Stevig gesprek

De gemeente Den Haag is niet blij met de actie van de Duindorpers. De woordvoerder van burgemeester Pauline Krikke zegt: 'De burgemeester heeft namens de lokale driehoek een stevig gesprek gehad met de organisatie om het ongenoegen over deze gang van zaken over te brengen.'

De veiligheidsmaatregelen zijn door de gemeente daarom uitgebreid. De woordvoerder legt uit: ‘Omwille van de veiligheid van bezoekers, bewoners en bouwers is de situatie maandagochtend opnieuw bekeken. Naar aanleiding daarvan heeft de driehoek besloten uit voorzorg de veiligheidszone rondom het Vreugdevuur vanavond uit te breiden.



Actie wordt opgenomen in evaluatie

De gemeente betreurt het besluit, maar kan niet anders. ‘’Het is jammer dat het publiek hierdoor op sommige plekken op iets grotere afstand komt te staan’, vervolgt de woordvoerder. ‘Zo blijft het mogelijk de stapel veilig en verantwoord te ontsteken, hetgeen voor de driehoek en betrokken partners altijd voorop staat.’

De actie van de Duindorpers wordt meegenomen in de evaluatie. ‘Voor volgende jaren wordt goed gekeken naar de afspraken om de veiligheid van de vuurstapels blijvend te kunnen garanderen. De noodzaak daarvan realiseren ook de organisaties zich.’



Vuur in de stapel

Wie de hoogste stapel heeft en wie de meeste massa op het strand heeft neergelegd wordt later vandaag bekend. Om 23.30 uur gaat de fik in de stapels op beide stranden.

