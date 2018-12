Kans op wat motregen tijdens jaarwisseling

REGIO - Het lijkt erop dat de jaarwisseling niet overal droog zal verlopen. Volgens MeteoGroup is er lokaal kans op wat motregen rond middernacht. Het gaat in de avond iets harder waaien: het waait matig, aan zee vrij krachtig.

Rond middernacht gaat de luchtkwaliteit vanwege het afgestoken vuurwerk flink achteruit, tijdelijk zal het 'slecht tot zeer slecht zijn', aldus het RIVM. 'Door de verwachte westenwind neemt de hoeveelheid luchtvervuiling gedurende de nacht geleidelijk af.' Vooral voor mensen met longproblemen kunnen last krijgen met ademhalen.

Ook op Nieuwjaarsdag is het bewolkt en valt er af en toe wat regen. Mogelijk komt de zon in de middag wel even tevoorschijn. De Nieuwjaarsduikers hebben geluk: het zeewater is relatief warm met ongeveer 8 graden.

