Bob al geregeld? Geen openbaar vervoer na 20.00 uur vanwege Oud en Nieuw Met de bus of tram tijdens Oud en Nieuw?

REGIO - Met Oud en Nieuw wil je natuurlijk niet de Bob zijn. Ga je op pad en wil je met de bus, tram of trein naar huis, dan moet je er rekening mee houden dat het openbaar vervoer nauwelijks rijdt in onze regio. Of een Bob regelen natuurlijk...

De meeste OV-bedrijven rijden tot ongeveer 20.00 uur maandagavond. Na middernacht gaan alleen de nachttreinen en enkele nachtbussen weer rijden. Arriva: vanaf 20.00 uur rijden er geen bussen en treinen. De ritten die voor 20.00 uur zijn vertrokken, rijden uit tot de laatste halte of het laatste station. Op Nieuwjaarsdag is er een zondagdienstregeling.

NS: de treinen rijden tot 20.00 uur, op Nieuwjaarsdag geldt de zondagdienstregeling.

HTM: de laatste bussen vertrekken rond 20.00 uur en de laatste trams gaan om 20.30 uur rijden. Op dinsdag 1 januari start de dienstregeling rond 9.00 uur.

Connexxion: de laatste bussen vertrekken allemaal tussen 19.00 uur en 20.00 uur. Op 1 januari geldt de zondagdienstregeling.

