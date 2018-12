Oud en Nieuw is 'rare cocktail van vuur, lawaai, feestgedruis en dronken mensen'

DEN HAAG - Oud en Nieuw is volgens de Haagse politiechef Paul Entken 'een rare cocktail van vuur, lawaai, feestgedruis en dronken mensen.' Entken heeft zich beziggehouden met de voorbereidingen van de nieuwjaarsnacht in onze regio. 'Het is de grootste operatie van het jaar voor de politie en de drukste nacht voor alle hulpverleners.'

Volgens politiechef Paul Entken is de nieuwjaarsnacht lastig in goede banen te leiden: 'Het is af en toe een hele nare cocktail, omdat mensen hun grenzen verliezen. Ze denken dat alles mag op zo'n nacht. Maar we doen onze uiterste best om het feestelijk te laten verlopen.'

De politie probeert op allerlei manieren incidenten te voorkomen. 'We zijn met veel agenten op straat, maar houden ook contact met Whatsapp-groepen over vuurwerkoverlast bijvoorbeeld. En samen met buurten en verenigingen zijn er een hoop evenementen georganiseerd,' zegt Entken.



Spannende nacht

'Elk jaar gaat het een beetje beter,' zegt de Haagse politiechef. 'We begonnen met hele grote feesten georganiseerd door de gemeenten en nu is het veel meer lokaal ingericht. En daar ligt de kracht, bij de betrokkenheid van burgers. Maar let op: het is nog steeds een hele spannende nacht.'

Wat er nog beter kan? Daar heeft Entken wel een antwoord op: 'We zouden wat aan het vuurwerk moeten doen, vooral het knalvuurwerk. En handen af van de hulpverleners en politiemensen. Want die laten hun gezin achter thuis en staan alles in goede banen te leiden.'



Kwetsbaar

De mishandeling van agent Damien afgelopen jaarwisseling en de dood van agent Mario twee jaar geleden hakken er flink in bij de collega's in de Eenheid Den Haag. 'Daardoor beseft iedere diender dat hij kwetsbaar is. Je moet scherp zijn en mensen moeten met hun handen van hulpverleners afblijven,' waarschuwt de Haagse politiechef nog maar eens.

