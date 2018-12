Archieven politie Leiden worden openbaar: belangrijk bron voor reconstructie Leidse geschiedenis

LEIDEN - Op 2 januari 2019 is het Openbaarheidsdag, een initiatief van het landelijke Nationaal Archief. Ook in Leiden worden archieven geopend, die in verband met privacy of landsbelang eerder niet toegankelijk waren. Na 75 jaar is het Leids politiearchief uit 1943 te raadplegen in de studiezaal van Erfgoed Leiden en Omstreken.

Het politiearchief uit 1943 is een belangrijke bron voor de reconstructie van de geschiedenis van Leiden in de Tweede Wereldoorlog. Vooral de dag- en nachtrapporten geven een beeld over de gang van zaken. Toch ontbreken sommige gebeurtenissen. De ontruiming van het Joods weeshuis wordt niet expliciet genoemd. Wel staat vermeld bij 17 maart 1945 dat er een auto gestuurd wordt voor 'den heer Fischer van de Sicherheitspolizei'. Fischer was belast met deportaties van Joden.

Het dossier over het aanhouden en verbergen van Joden bevat een aantal meldingen door Leidenaren om de bezetter te 'waarschuwen'. Een anonieme brievenschrijver attendeert de politie bijvoorbeeld erop dat er een 'echt' Joods kind verblijft op adres X. Uit het proces-verbaal dat ook in het dossier zit, blijkt dat na politiebezoek op het adres er geen Joods kind is gevonden.



Loyaliteitsverklaring studenten

Ook bevat het Leids politiearchief protocollen van verhoren en verklaringen van opgepakte studenten. In 1943 waren studenten verplicht een verklaring te tekenen, waarin zij verklaren loyaal te zijn aan het Duitse Rijk. Veel studenten waren niet meer geregistreerd en onvindbaar tot frustratie van de politie of weigerden te ondertekenen. Zoals een rechtenstudent uit Alkemade, die zich na verhoor op vrijdag 11 mei 1943 moet melden in kamp Ommen voor transport voor arbeidsdienst in Duitsland.

Volgens de Archiefwet dragen overheidsinstellingen na 20 jaar hun archief over aan een archiefinstelling. Het merendeel van deze archieven is dan door iedereen in te zien en te gebruiken. Alleen wanneer de inhoud de privacy van nog levende personen kan schaden of wanneer het landsbelang in het geding is, wordt de openbaarheid beperkt. Dit duurt maximaal 75 jaar en de termijn vervalt altijd op 1 januari. Vanaf deze dag is het openbaar voor iedereen.

