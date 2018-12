Geurdoekjes, dichte gordijnen en anti-stressmiddel: dierenasiel klaar voor Oud en Nieuw

LEIDEN - Op social media zijn veel filmpjes te zien van honden en katten die bang worden van het vuurwerk dat de afgelopen dagen door heel Nederland wordt afgestoken. Bij Dierentehuis Stevenshage in de Leidse Stevenshof worden daarom steeds vaker dieren gebracht die bij hun baasjes thuis te veel last van het vuurwerk hebben.

‘Er is hier heel de nacht iemand aanwezig om te kijken of de beesten al dat geknal wel trekken’, zegt asielbeheerder Nicolette Bloemendaal. Een deel van de dieren die er al zit, is een beetje bang voor het vuurwerk. 'We schermen ze zoveel mogelijk af van het licht van buiten', noemt Bloemendaal een van de maatregelen die het asiel neemt. ‘Binnen doen we al het licht aan.’

Daarnaast heeft het asiel een nieuw natuurlijk middel dat de stress bij de dieren kan verminderen. 'Dit jaar nemen we de proef om te kijken of het werkt. Ook gebruikt het asiel geurdoekjes met valeriaan, lavendel, en salie. Bij een konijn dat sowieso bang was voor vuurwerk haalden we goede resultaten.’



Honden niet uitlaten

Ook moeten de mensen in het asiel het dagelijkse patroon aanpassen. Waar normaal een wandeling rond het Valkenburgse Meer of een ommetje in de Stevenshof op het programma staan, blijven de honden maandag binnen in het asiel. 'Dat is zo veilig mogelijk voor iedereen. Straks schrikt een hond en rent het dier zomaar de weg op.'

Bloemendaal heeft ook nog tips voor angstige dieren die thuis zitten. 'Geef dieren de ruimte op een plekje te vinden', zegt ze. 'Laat katten in het donker zitten. Doe de gordijnen dicht en de telvisie aan.'



Kattenluikje dicht

'Daarnaast kun je je hond steunen door te laten zien dat je zelf niet bang bent', vervolgt ze. 'Ook kun je je hond aan de riem houden en zo dicht bij je houden. En voor kattenliefhebbers, doe het kattenluikje dicht.'

Dit verhaal werd getipt door een kijker van de Facebook-vergadering van Omroep West.

