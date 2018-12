Deel dit artikel:













Urnen slaan overboord en spoelen aan: medewerker rederij 'vergeet' ongeluk te melden Een van de gevonden urnen (Foto: Maarten van Duijn)

DEN HAAG - De urnen die de afgelopen dagen aanspoelden op het strand van Noordwijk en Katwijk zijn afkomstig van een Schevenings schip dat de as zou uitstrooien in zee. Op weg naar de plek waar dat zou gebeuren is een doos urnen nat geworden en gescheurd waardoor de asbekers overboord vielen. Dat zegt Sylvia Roos van Trip Scheepvaart uit Scheveningen.

Bij Trip Scheepvaart zijn ze zich volgens Roos rotgeschrokken van de berichten. Op het kantoor wisten ze ook niet dat er een aantal urnen overboord was gevallen. De medewerker had dit niet gemeld. 'Hij zal zich wel geschaamd hebben', aldus Sylvia Roos. Het bedrijf heeft inmiddels een pittig gesprek gehad met de medewerker. Of het nog gevolgen voor hem gaat hebben is nog niet duidelijk. 'Daarover zijn we nog in beraad'. Trip Scheepvaart heeft zelf geen contact gehad met de nabestaanden van de gecremeerde overledenen. 'Dat contact loopt via het crematorium'.

'Alle urnen zijn terecht' De eerste urn werd zaterdag gevonden op het Noordwijkse strand door een 14-jarige jongen. Vrij snel daarna spoelden ook de andere twee urnen aan. 'Er gaan niet meer urnen gevonden worden', verzekert Roos van de rederij. 'Er zijn drie urnen overboord gespoeld, en die zijn inmiddels weer terecht.'