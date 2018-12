Mogelijke sluiting ziekenhuis HMC Antoniushove 'heel zorgelijk'

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - De gemeente Leidschendam-Voorburg is verrast door het bericht dat HMC Antoniushove mogelijk de deuren sluit. Wethouder Juliette Bouw van Zorg (CDA) noemt dat heel zorgelijk. De wethouder is op de hoogte van plannen van het ziekenhuis om de zorg te herstructuren maar had geen signalen ontvangen dat dat zou kunnen leiden tot een mogelijke sluiting.

'Sterker nog door de verbouwing van het ziekenhuis hadden wij het idee dat het ziekenhuis zeker voor onze gemeente behouden zou blijven,' aldus de wethouder. Zo is het Kankercentrum van het HMC Antoniushove in Leidschendam onlangs helemaal gerenoveerd.

Zaterdag werd bekend dat het bestuur van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) overweegt het Bronovo in Den Haag en Antoniushove in Leidschendam mogelijk te sluiten of sterk uit te kleden. Zorgtaken zouden dan geheel of gedeeltelijk overgaan naar de hoofdvestiging het HMC Westeinde. Eind januari neemt het bestuur daarover een besluit.



Vergrijzende gemeente

De gemeente Leidschendam-Voorburg kan niet zoveel doen tegen een eventuele sluiting van het ziekenhuis. 'Daar gaat een gemeente niet over', aldus wethouder Bouw, 'maar wat wij wel kunnen doen is duidelijk maken aan het Haaglanden Medisch Centrum hoe belangrijk goed bereikbare zorg voor onze inwoners is'. Bouw benadrukt dat Leidschendam-Voorburg een vergrijzende gemeente is. Er wordt dan ook verwacht dat de inwoners de komende jaren meer zorg nodig hebben. Dan is het belangrijk dat een ziekenhuis dicht bij is, zegt Bouw.

De gemeente ondersteunt dan ook van harte de petitie die is gestart voor het behoud van de twee bedreigde ziekenhuizen. De petitie is in twee dagen tijd inmiddels ruim 21.000 keer getekend.