Lees terug: Liveblog met alles over Oud & Nieuw in de regio Kijken naar vuurwerk in Leiden voor de Waag. | Foto: Omroep West

REGIO - Het nieuwe jaar is officieel begonnen en dat wordt natuurlijk gevierd in onze regio. Naast de vele feestjes vinden er ook behoorlijk veel calamiteiten plaats. Zo ging het behoorlijk mis in Scheveningen door de vonkenzee die werd veroorzaakt door de vuurstapels. Je leest er alles over in ons liveblog.