In de file voor oliebollen: 'We wachten 25 minuten voor 2 bollen'

WESTLAND - Oliebollentest of niet, bij sommige bakkers is het altijd druk op Oudjaarsdag. Bij de Wateringse oliebollenkraam van de familie Bootsma en de drive-through van Bakker Holtkamp in Den Hoorn stonden mensen zonder morren een kwartier tot een half uur in de rij. In Wateringen is dat een traditionele rij, in Den Hoorn is het een file, want daar hoef je je auto niet uit.

'Dit is voor ons de drukste dag van het jaar,' vertelt Anita Bootsma. 'Hier leven we naar toe. Normaal hebben we een ijszaak. In oktober gingen we ombouwen naar de oliebollen, werd het nog 24 graden. Maar de laatste weken hebben we dat wel goedgemaakt.'

Klanten in Wateringen staan gemiddeld twintig minuten in de rij. 'Dat is het wel waard hoor,' zegt een vrouw in de rij. Het wachten zelf wordt aangenaam gemaakt door de bakker. 'Ze delen koffie of thee uit, er is gezellige muziek', zo klinkt het uit de rij. Naast de kraam staat op een klein podiumpje een volkszanger. Dat kunnen de klanten goed waarderen.



25 minuten voor twee bollen

Ook in de file voor de drive-through van bakker Holtkamp valt geen wanklank. 'We staan nu 25 minuten te wachten,' zegt een man die er bijna is, 'voor twee bollen. Ja, omdat het een drive-through is.' Het gaat hem om de ervaring. 'Ja, we hebben de meeste bollen al ergens anders gekocht.'

Voor de bakkers is het hard werken. Bij Bootsma zijn ze de hele nacht doorgegaan, Holtkamp is sinds twee uur 's nachts in touw. 'Het is veel drukker dan voorgaande jaren,' vertelt Brenda Holtkamp. 'Ik zie veel mensen die met de TomTom in de auto ons hebben gevonden. 's Ochtends krijg je de mensen die ze kopen voor op hun werk, nu zie je mensen die ze voor thuis halen, of die terugkomen omdat ze al op zijn.'



Test wordt niet gemist

De bakkers missen de oliebollentest van het AD geen moment. 'Mensen weten toch wel waar het goed is,' zegt Holtkamp. En Anita Bootsma zegt: 'We zijn dit jaar weer bekroond door het Nederlands Bakkerij Centrum, dus de AD-test missen we niet.'

En eten de dames zelf nog een bolletje met de jaarwisseling? Bootsma niet: 'Ik eet regelmatig een oliebol, maar vandaag even niet.' Ook Holtkamp slaat even over: 'ik neem een appelbeignet.'