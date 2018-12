Hulpverleners op verschillende plekken in Den Haag bekogeld met vuurwerk

DEN HAAG - Bij het blussen van een brand in Den Haag zijn een politieagent en een omstander door vuurwerk gewond geraakt. Volgens videobeelden van nieuwssite Regio15 vloog een vuurpijl af op een groepje mensen. 'Een ouder iemand werd gekoeld door de brandweer', zegt een fotograaf van Regio15.

De brandweer was bezig met het blussen van een brand aan de Bloemfonteinstraat. Zes woningen erboven is ontruimd. Bewoners van vier woningen kunnen terug naar huis. De andere huizen zijn teveel beschadigd. Er kwam veel rook uit het pand. Bij de brand zelf zijn geen gewonden gevallen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.

Ook op het Kaapseplein in Den Haag is iets na 22.30 uur vuurwerk gegooid naar hulpverleners. De politie heeft een man aangehouden. Volgens een woordvoerder was het 'even onrustig'