300 kilo professioneel vuurwerk gevonden in busje

Vuurwerk lag opgestapeld in een busje. | Foto: Twitter Politie Rijswijk

Politie neemt professioneel vuurwerk in beslag. | Foto: Twitter Politie Rijswijk

RIJSWIJK - De politie heeft bij een controle in Rijswijk meer dan 300 kilo aan professioneel vuurwerk in beslag genomen, schrijft de politie op Twitter.

De agenten controleerden een busje dat zwaar beladen leek en stuitten toen op dozen vol vuurwerk. Alles is in beslag genomen. De mensen in de bus kregen een proces-verbaal.

