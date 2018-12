Meerdere autobranden in de regio, bekijk de kaart

REGIO - De brandweer is Oudejaarsavond druk met het blussen van branden. Vooral auto's zijn het doelwit. Omroep West houdt deze jaarwisseling de meldingen van voertuigbranden in de gaten op onderstaand kaartje.

Afgelopen jaarwisseling (2017/2018) moest de brandweer meer dan dertig keer uitrukken voor een voertuigbrand.



In Den Haag zijn meerdere auto's in vlammen op gegaan. Onder meer aan het Anna Blamanplein, de Lichtenbergweg, de Prins Johan Willem Frisolaan en de Stortenbekerstraat stonden auto's in brand.



Ook in Leidschendam was het raak. Daar brandde een geparkeerde auto uit. Aan het begin van de avond stond er een caravan aan de Veilingweg in De Lier in brand. Ook in de duinen bij de Houtrustweg en de Nieboerweg moest de brandweer een brandje blussen.

Hoe de branden zijn ontstaan is nog niet bekend.