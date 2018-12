Deel dit artikel:













Mis niks van de jaarwisseling bij Omroep West Vreugdevuur Duindorp op het Zuiderstrand. (2016) | Foto: Regio15

DEN HAAG - Wie met oudjaarsavond niet in de lampen wil hangen, kan lekker op de bank naar TV West kijken of onze site in de gaten houden met alles over Oud en Nieuw in de regio. Dit is wat we gaan doen:

De hele avond houden we je op de hoogte in ons liveblog. Op TV West kan je vanaf 19.00 uur lachend het jaar uit met de oudejaarsconference 'Vaarwel 2018' van Sjaak Bral. Om 23.30 uur gaan we live vanaf het strand. Zowel op Scheveningen als op Duindorp doen we verslag van het aansteken van de vreugdevuren. Dat is te zien op tv, omroepwest.nl, de app en onze Facebookpagina.

1 januari: Nieuwjaarsduik Op 1 januari praten we je bij over de oudjaarsnacht en zijn we bij de Nieuwjaarsduik. Vanaf 9.00 uur doen Tjeerd Spoor en Bas Muijs op 89.3 Radio West live verslag van de Nieuwjaarsduik en hoor je alles over de oudjaarsnacht. Op het strand van Scheveningen trotseren presentatoren Johan Overdevest en Curt Fortin de kou, samen met duizenden bikkels die de Nieuwjaarsduik gaan doen. De tv-uitzending is van 11.30 uur tot 12.30 uur te zien op TV West, onze site en app.

Al het nieuws Vanaf 17.30 uur zie je in het TV West Nieuws de hoogte -en hopelijk weinig- dieptepunten van oudejaarsnacht in onze regio. Kijk hier voor meer details over de programmering.