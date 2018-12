Voetbalster Mandy van den Berg wordt alsnog geridderd

NAALDWIJK - Voetbalster Mandy van den Berg heeft maandag een koninklijke onderscheiding gekregen voor haar prestaties tijdens het Europees Kampioenschap vrouwenvoetbal in 2017. Zij werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De Westlandse burgemeester Bouke Arends speldde haar maandag de versierselen op.

De Naaldwijkse was in de zomer van 2017 aanvankelijk aanvoerder van het Oranje-elftal dat tijdens het toernooi dat in Nederland werd gehouden Europees kampioen werd.

De verdedigster verloor echter tijdens dat toernooi haar basisplaats en zwaaide later ook af als international.



Familie

De andere Oranje-speelsters kregen op 25 oktober 2017 al een koninklijke onderscheiding uit handen van premier Mark Rutte en toenmalig minister Edith Schippers (Sport). Van den Berg kon daar toen niet bij zijn, omdat zij zich wilde richten op haar club Reading. Burgemeester Arends gaf haar maandag alsnog de onderscheiding in het bijzijn van haar familie.

Van den Berg nodigde voor Kerstavond nog mensen die zich alleen voelden uit voor 'eten, drinken, muziek, gezelligheid, delen van verhalen en het bovenal heel fijn hebben met elkaar'.