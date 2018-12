Gelukkig Nieuwjaar van Raymond van Barneveld, Michael Boogerd en Armin van Buuren

REGIO - Armin van Buuren verstuurt ze vanuit China, John van Zweden vanuit Duindorp en Raymond van Barneveld uit Den Haag: nieuwjaarswensen. En met hen doen veel bekende regiogenoten en organisaties dat.

'Een fantastisch 2019!!!', twittert de Haagse darter Raymond van Barneveld. 'Het was een moeilijke tijd voor mij en mijn familie. Ik wil iedereen bedanken voor jullie steun en reacties. Positief of negatief, ik begrijp het. Laten we 2019 een jaar maken om te herinneren.' Halverwege dit jaar werd de woning van de darter overvallen en in november liet hij aan het blad Helden weten dat hij al vier jaar kampt met een depressie.



De Leidse dj Armin van Buuren wenst zijn volgers vanuit China een mooi 2019.De Haagse oud-wielrenner Michael Boogerd was er vroeg bij. Ruim voor middernacht plaatste hij een foto van hem en zijn gezin.En ook de redactie van Omroep West wenst iedereen natuurlijk een heel mooi 2019!