Boulevard Scheveningen ontruimd na vonkenregen en branden Foto: Regio15 Brand in de Keizerstraat op Scheveningen | Foto: Regio15

DEN HAAG - Op meerdere plekken in Scheveningen is tijdens Nieuwjaarsnacht brand uitgebroken. Dat komt door vonken van het vreugdevuur dat rond middernacht op Scheveningen is aangestoken. Zo is er een grote brand ontstaan in een woning aan de Keizerstraat. Meerdere omliggende panden zijn ontruimd, meldt nieuwssite Regio15. 'Het regent hier vonken', zegt een medewerker ter plaatse.

LEES OOK: Bizarre foto's: vonkenregen over 'heel Scheveningen' Ook ontstond er een duinbrand ter hoogte van de Strandweg. Daarbij is extra veel brandweer ingeschakeld, omdat er moeilijk aan bluswater te komen is.



Een woordvoerder van de brandweer kon nog niet veel zeggen. Of de brandstapels vanwege de ontstane problemen uit worden gemaakt kon hij ook niet vertellen.

Politie voert charges uit Een woordvoerder van de brandweer kon nog niet veel zeggen. Of de brandstapels vanwege de ontstane problemen uit worden gemaakt kon hij ook niet vertellen. Publiek wordt gevraagd de Scheveningse boulevard te verlaten omdat de hulpdiensten er niet bij kunnen. Sommige mensen gaven daar geen gehoor aan en daarom heeft het parate peleton van de politie charges uitgevoerd.