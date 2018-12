Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Fotografen bekogeld met zwaar vuurwerk in Honselersdijk: 'Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt' De brand waar de fotografen op afkwamen | Foto: Regio15

HONSELERSDIJK - Twee persfotografen zijn in de nacht van maandag op dinsdag bekogeld met zwaar vuurwerk in de Johan van Oldebarneveltrstraat in Honselersdijk. 'Voor onze eigen veiligheid zijn we daar weggegaan', vertelt een van hen.

Fotograaf Gabi van calamiteitensite Regio15 vertelt dat hij met een collega foto's van een brand aan het maken was, toen een groep van zo'n dertig jongeren - 'voornamelijk jonge gasten' - hen bekogelde met Cobra's. 'Die herken ik inmiddels wel.' 'Ook werden we uitgemaakt voor kankerfotografen en zeiden ze dat we moesten opkankeren.' De twee werden volgens eigen zeggen in een hoek gedreven en besloten daarop in de auto te stappen en zich uit de voeten te maken.

Niet gewond maar wel geschrokken Het duo raakte niet gewond. 'Fysiek gaat het wel goed', vertelt Gabi. Hij is wel geschrokken en heeft een piep in zijn oor. 'Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.' Hij heeft alles opgenomen met zijn bodycam en overweegt om aangifte te doen. De twee hebben zich door de aanval niet laten afschrikken en zijn inmiddels weer op pad naar een ander incident.