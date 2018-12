MET VIDEO: Vonkenregen over heel Scheveningen

Brand in de Keizerstraat op Scheveningen | Foto: Regio15

DEN HAAG - Op Scheveningen regent het deze Nieuwjaarsnacht vonken. Deze zijn afkomstig van het vreugdevuur op het strand. In de straten, op de boulevard en op het strand dalen vuurvonken neer. Op meerdere plekken is hierdoor brand uitgebroken, meldt de brandweer.

De vonken gaan 'over heel Scheveningen', vertelt een verslaggever van Omroep West vanuit de Keizerstraat. 'Dit is niet normaal. De vuurregen waait helemaal over de Oude Kerk bij de Keizerstraat heen.'



Blussen

Hij zag ook iemand bovenop zijn huis staan, die zijn dak stond te blussen met een waterslang. 'Dat zag er heel gek uit.' Op de boulevard staan meerdere fietsen in brand, meldt een andere verslaggever van Omroep West. Zojuist wordt gemeld dat er op de Zeesluisweg ook een brand is uitgebroken. Daarover zijn nog geen nadere bijzonderheden bekend.

De brandweer is druk bezig met bluswerkzaamheden, maar de vuurstapels op Scheveningen en Duindorp worden voor zover bekend niet geblust.