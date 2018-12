Deel dit artikel:













Gewonden bij mogelijke ontploffing in Leiden Bij een incident aan de Schubertlaan in Leiden raakten meerdere mensen gewond. | Foto: Regio 15

LEIDEN - Bij een incident aan de Schubertlaan in Leiden Zuidwest zijn kort na middernacht meerdere mensen gewond geraakt, meldt de politie. Een woordvoerder van de brandweer kon niet zeggen wat er zich heeft voorgedaan, maar vermoedelijk is een groot pakket vuurwerk in één keer ontploft.

Op foto's is te zien dat de schade fors is. Meerdere ruiten zijn gesprongen, op straat liggen resten van een grote hoeveelheden vuurwerk. Een politiewoordvoerder kan ook nog niet zeggen wat er precies is gebeurd.