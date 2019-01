Situatie Scheveningen onder controle, maar 'houd ramen en deuren gesloten'

DEN HAAG - De situatie op Scheveningen is onder controle. Dat meldt de brandweer Oudejaarsnacht even na 04.00 uur. Wel adviseert de brandweer om ramen en deuren gesloten te houden, omdat er door het blussen van het vreugdevuur opnieuw rookontwikkeling en 'vliegvuur' kan ontstaan. Het blussen kan nog wel een aantal uren gaan duren, zegt een woordvoerder. 'De vuurstapel zal uit elkaar gehaald moeten worden, zodat alle brandhaarden in de stapel geblust kunnen worden.'

In Scheveningen Dorp was chaos ontstaan na een vonkenregen die van het vreugdevuur op het strand afkomstig was. Daarbij raakten volgens de brandweer niemand gewond.

Het blussen liet even op zich wachten, waarschijnlijk omdat de watertoevoer moeilijk te regelen was. Water uit zee gebruiken is namelijk lastig. Even na 04.00 uur begon de brandweer met het blussen van het vreugdevuur op het Scheveningse strand.



Wedstrijd om hoogste toren

Op Scheveningen is ieder jaar een wedstrijd rondom de stapel. Met Duindorp wordt gestreden wie de meeste pallets heeft verzameld en de hoogste toren heeft.

Even na middernacht werden de stapels zoals ieder jaar in de hens gestoken, met in het geval van Scheveningen dus een onbedoeld neveneffect.



Oude Kerk moest worden natgehouden

De brandweer moest op verschillende plaatsen blussen, zoals bij een aantal woningen aan de Keizerstraat in het oude centrum van Scheveningen en bij een garagebedrijf aan de Zeesluisdwarsweg.

Ook moest de Oude Kerk van Scheveningen worden natgehouden, om te voorkomen dat deze in brand zou vliegen.



Mobiele Eenheid moest ingrijpen op boulevard

Eerder was er al een duinbrand ontstaan, ter hoogte van de Strandweg. De brandweer kon er niet bij omdat het publiek in de weg stond. De mobiele eenheid moest worden ingezet om de boulevard te ontruimen, zodat de brand geblust kon worden. De Haagse burgemeester Pauline Krikke werd rond 3.00 uur bijgepraat op het commandocentrum van de politie in de Haagse wijk Ypenburg. Even na 3.00 uur begon de brandweer met de voorbereidingen om de brandstapel te blussen.

Volgens verschillende verslaggevers van Omroep West leek het wel of er op heel Scheveningen vonken neer kwamen. De organisatie van het vreugdevuur op Scheveningen was niet bereikbaar voor commentaar.

