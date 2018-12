Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brand verwoest schuur in Hazerswoude-Dorp De schuur kan als verloren worden beschouwd. | Foto: Regio15

HAZERSWOUDE-DORP - Een schuur aan de Burgemeester ten Heuvelhofweg in Hazerswoude-Dorp is tijdens de jaarwisseling in vlammen opgegaan. Deze kan als verloren worden beschouwd, meldt de brandweer.

Bij de brand is niemand gewond geraakt. De schuur stond een paar meter van het naastgelegen woonhuis. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur daar naar oversloeg.



De bewoners waren op het moment van de brand thuis. 'Ze hadden geen vuurwerk in huis', zegt een woordvoerder van de brandweer. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Rond 2.00 uur was de brand onder controle. De bewoners waren op het moment van de brand thuis. 'Ze hadden geen vuurwerk in huis', zegt een woordvoerder van de brandweer. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Rond 2.00 uur was de brand onder controle. LEES OOK: Volg hier alles over Oud & Nieuw, van feestjes tot calamiteiten