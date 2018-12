Jongeren gooien zwaar vuurwerk naar hulpverleners in Moerkapelle, ME grijpt in

MOERKAPELLE - De mobiele eenheid heeft tijdens de jaarwisseling charges uitgevoerd toen een grote groep jongeren hulpverleners bekogelde met zwaar vuurwerk. Dat laat burgemeester Gert-Jan Kats van Zuidplas, waar Moerkapelle onder valt, weten via Twitter.

'Helaas vond grote groep jongeren in Moerkapelle het nodig om hulpverleners met zwaar vuurwerk te bekogelen.' De burgemeester gaf daarna toestemming om op te treden. 'Verschillende charges zijn uitgevoerd.'

Volgens Kats is het inmiddels weer rustig. De burgemeester noemt de hele situatie een 'genante vertoning'. Kats: 'Ben diep teleurgesteld'. In de andere gemeenten van Zuidplas - Moordrecht, Nieuwerkerk en Zevenhuizen - is de jaarwisseling rustig verlopen, meldt de burgemeester.