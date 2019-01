Deel dit artikel:













Vonkenzee raast over Scheveningen: 'Maar ik heb mijn vrouw en mijn kinderen nog' Scheveningers beleefden een spannende avond. Een vonkenregen waaide door de straten. | Beeld: Omroep West

DEN HAAG - Hij was net iets voor twaalven bij de vuurstapel op het Scheveningse strand gaan kijken. 'En het was leuk', vertelt hij. Maar toen hij terug naar huis ging, werd hij gebeld dat z'n tuin in de fik stond. Bovendien heeft zijn huis water- en rookschade opgelopen. Een vreselijk begin van het nieuwe jaar, erkent de Scheveninger. 'Maar ik heb mijn vrouw en mijn kinderen nog. En dat is het belangrijkste.'

De bewoners van Scheveningen beleefden een angstige Oudejaarsnacht. Velen waren op de boulevard naar de vuurstapel aan het kijken of naar een feest en gingen vol spanning terug naar hun huis. Zoals een bewoonster die op een feestje was. 'Ik ben heel hard naar huis gerend om te checken of de straat oké was', vertelt zij. Dat bleek wel het geval. 'Ik heb geen schade, ik ben helemaal blij.' Maar wel ziet ze forse schade om zich heen aan woningen. 'Dus niet iedereen is helemaal happy 2019 ingegaan.'

Vraagtekens De gang van zaken roept direct ook vraagtekens op aan de kust. Had dit kunnen worden voorkomen? 'Volgens mij was het niet goed ingeschat qua windrichting', zegt een bewoonster. Een ander ziet met lede ogen aan hoe de vonken door de straten dwalen. 'Een veel te groot vuur', constateert zij. 'Het zal toch veel kleiner moeten, volgend jaar.' LEES OOK: Brandweer gaat vreugdevuur Scheveningen blussen