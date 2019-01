Deel dit artikel:













Gewonden bij steekpartijen in Leiden en Wateringen Foto: Regio15

LEIDEN - Bij steekpartijen in de regio zijn Oudejaarsnacht twee mannen gewond geraakt. Op de Steenschuur in Leiden raakte een man lichtgewond aan zijn been. In Wateringen raakte een man gewond aan zijn hand.

In beide gevallen was een ruzie de reden van de steekpartij, meldt de politie. Bij de steekpartij op de Van de Kerckhovestraat in Wateringen is een verdachte aangehouden. Het is niet bekend of er ook in Leiden iemand is opgepakt.