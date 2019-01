Krikke: 'Onderzoeken of er volgend jaar weer vuurstapels mogen zijn'

DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat de gebeurtenissen in Scheveningen van afgelopen nacht met alle betrokken partners en deskundigen grondig evalueren. 'Daarbij ligt voor mij ook de vraag op tafel of het organiseren van de vreugdevuren in deze vorm in de toekomst verantwoord is', aldus de Haagse burgemeester Pauline Krikke.

Krikke was aanvankelijk bij het vreugedevuur op het strand op Scheveningen. Toen het uit de hand liep, ging zij naar het commandocentrum van de politie op Ypenburg. In de badplaats zag zij de eerste reacties van de aanwezigen. 'Ik kan mij goed voorstellen dat mensen angstig waren. Voor hen eindigt een feestelijke avond in een persoonlijk drama. Ik leef zeer mee met bewoners en ondernemers die getroffen zijn.'

Volgens de burgemeester is 'substantiële schade' ontstaan. Maar volgens haar lijkt het er wel op dat door het nathouden van gebouwen, erger is voorkomen. Toch raakten meerdere woningen en gebouwen en twee bedrijfspanden waaronder een kiosk raakten zwaar beschadigd. Verder hebben meerdere gebouwen schade aan de daken. Hoe groot die schade precies is niet duidelijk. 'Dat moet bij daglicht duidelijk worden', aldus Krikke. Volgens haar hebben zich geen gewonden gemeld bij artsen en ziekenhuizen.



Was dit te voorzien?

Voor een antwoord op de vraag of de vuurstapel op Scheveningen dit jaar te hoog was, 'is het nog te vroeg', aldus de burgemeester. Krikke kondigt wel een uitgebreide evaluatie aan van de gang van zaken. Daarbij worden de eigen diensten betrokken, maar eventueel ook deskundigen van buiten. 'We moeten goed kijken wat er is gebeurd en wat er aan de hand was'.

Mensen die vragen hebben of schade willen rapporteren, kunnen mailen met de gemeente Den Haag: jaarwisseling@denhaag.nl

LEES OOK: Vonkenzee raast over Scheveningen: 'Maar ik heb mijn vrouw en kinderen nog'

LEES OOK: Situatie Scheveningen onder controle, maar 'houd ramen en deuren gesloten'