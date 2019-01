Tienduizend deelnemers nieuwsjaarsduik Scheveningen

DEN HAAG - De traditionele nieuwjaarsduik op Scheveningen telt dit jaar 10.000 deelnemers. De duik, volgens de organisatoren de grootste ter wereld, begint dinsdag om 12.00 uur.

Het zeewater is met 7 tot 8 graden iets warmer dan normaal. Ook is het met 10 graden zacht voor de tijd van het jaar. Normaal gesproken is het op de eerste dag van het nieuwe jaar zo'n 5 graden. De koudste duik was volgens de organisatoren in 2004, toen de gevoelstemperatuur uitkwam op min 6,2. In 2013 was het de warmste duik, met een gevoelstemperatuur van 12 graden.

Niet alleen op Scheveningen is er een nieuwjaarsduik. In heel Nederland duiken 50.000 mensen het nieuwe jaar in. Je kan in de regio ook het water in onder meer in Alphen aan den Rijn, Leiden en Wassenaar.





Op onze site en op Radio en TV wordt de nieuwjaarsduik uitgezonden. De tv-uitzending is van 11.30 uur tot 12.30 uur.

