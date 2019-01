Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











LIVEBLOG: Strand Scheveningen stroomt vol voor Nieuwjaarsduik Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Duizenden duikers gaan om 12.00 uur de zee in op Scheveningen voor een frisse start van het nieuwe jaar. En fris wordt het zeker, want er staat een harde wind. Volg alles over de traditionele nieuwjaarsduik in ons liveblog!