Teruglezen: Duizenden duiken de zee in bij Nieuwjaarsduik Foto: Omroep West

DEN HAAG - Duizenden duikers doken om 12.00 uur de zee in op Scheveningen voor een frisse start van het nieuwe jaar. En fris was het zeker, want er stond een harde wind. Lees hier onze liveblog over de Nieuwjaarsduik terug.