Gemeente Den Haag neem contact op met verzekering Foto: Regio15

DEN HAAG - Bewoners met schade aan het huis of bezittingen door de brand of vliegvonken van het vreugdevuur op Scheveningen moeten eerst de eigen verzekering of stichting Salvage raadplegen. Dat laat de gemeente Den Haag weten.

Voor overige schades kan een aansprakelijkheidsformulier worden ingevuld dat op de website van de gemeente staat.



Er is grote schade op Scheveningen.Verslaggevers van Omroep West zien beschadigde auto's. Van sommige auto's zijn de ramen weggesmolten.



