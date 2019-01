Organisatie vreugdevuur Scheveningen: 'Waarschijnlijk laatste vuur geweest'

DEN HAAG - 'Ik ben diep in shock. Heb dit niet zien aankomen', zegt Peter van Zaanen, organisator van het vreugdevuur op Scheveningen. 'Ik denk dat dit het laatste vuur is geweest. Zeker voor mij.'

Veel wil hij niet zeggen een paar uur na de vonkenregen op Scheveningen. Huizen, auto's en fietsen raakten in de nacht van maandag op dinsdag beschadigd door vuurvonken, afkomstig van het vreugdevuur op het strand. Op meerdere plekken brak brand uit. Niemand raakte gewond.

'Wat leuk moest zijn, is uitgelopen op een gigantisch drama voor sommige ondernemers en bewoners.'



Dikke rookwolk

Van Zaanen zegt dat hij contact heeft gehad met de gemeente over de gebeurtenissen op het strand. Wat er uit dat gesprek is gekomen, is niet bekend.

De brandweer is dinsdagochtend nog altijd druk bezig met het afblussen van de brandstapel op het strand van Scheveningen. Vlammen zijn er niet meer zichtbaar, er hangt wel een dikke rookwolk boven. Verderop, bij de wijk Duindorp, brandt de andere vuurstapel nog volop.

LEES OOK: