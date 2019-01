Deel dit artikel:













HagaZiekenhuis verwelkomt baby in 2019 om klokslag twaalf uur De baby werd om twaalf uur in de nacht geboren. | Foto: HagaZiekenhuis

DEN HAAG - In het HagaZiekenhuis in Den Haag is in de nacht van maandag op dinsdag om klokslag twaalf uur een baby geboren. Het jongetje is het eerste kind dat in 2019 in het ziekenhuis is geboren. Of hij ook het eerstgeboren kind van 2019 in Nederland is, is niet bekend.

Het ziekenhuis laat weten dat alles goed gaat met het kind. De naam van het jongetje is nog niet bekend. Daar waren de ouders nog niet over uit.